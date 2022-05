Globo fecha contrato milionário com mais um patrocinador para Copa Emissora carioca firmou acordo com a Magazine Luiza para o torneio no fim do ano

A Globo fechou com mais uma patrocinadora para a Copa do Mundo no fim do ano. De acordo com o portal ‘Notícias da TV’, a emissora firmou parceria com a Magazine Luiza, que pagou cerca de R$ 200 milhões pela quarta cota publicitária da TV carioca. A quinta cota já está negociada pela Globo.





Além da Magalu, Claro, Itaú, Ambev já fecharam com a Globo. A marca de Luiza Trajano já começará a ser exibida a partir de junho, quando a emissora lançará a segunda remessa de comerciais para a Copa do Mundo. A Magazine Luiza também anunciou na empresa carioca durante o Mundial de 2014.

A Magazine Luiza também anuncia em outros programas da Globo, como Domingão com Huck e Caldeirão com Mion. A expectativa da emissora carioca era fechar seis cotas publicitárias para o torneio até o próximo mês, mas só quatro estão acertadas até aqui. A Copa do Mundo começa em novembro e se encerra em dezembro.

A Copa do Mundo do Qatar também marcará a despedida de Galvão Bueno da Globo. Ao todo, a emissora pretende levar 80 profissionais ao país no Oriente Médio para a cobertura do torneio. De olho no Mundial, a Seleção Brasileira faz dois amistosos no início do próximo mês, contra Coreia de Sul e Japão.

