Globo faz reunião para discutir possível saída de Luciano Huck em 2022

Luciano Huck pode deixar a TV Globo em breve. Segundo informações do colunista Alessandro Lo-Bianco, do portal IG, na última quinta-feira (23), a emissora fez uma reunião para discutir a possibilidade da descontinuação do “Domingão com Huck” a partir de abril de 2022.

O motivo seria uma recente pesquisa feita para testar a popularidade e o desempenho do apresentador entre os leitores. O resultado não agradou a cúpula da Globo, com isso, foi cogitado a saída dele da grade dominical.

Ainda de acordo com Lo-Bianco, caso Huck seja retirado dos domingos, a emissora não quer errar novamente e por isso deseja saber com exatidão quem mais agrada o público para essa faixa de horário.

A pesquisa deve ser feita em torno dos nomes como: Ivete Sangalo, Tiago Leifert, Marcos Mion e Xuxa.

Na mesma reunião também foi exposto que a pesquisa indicou que as chances do “Domingão com Huck” não conseguir entregar os antigos índices de audiência que eram alcançados por Faustão – acima de 20 pontos – já ultrapassa mais de 60%. A preocupações dos executivos da Globo é saber se Luciano Huck aceitará sair da programação de domingo para continuar na emissora em outro projeto na casa, ou deixar de vez a empresa após anos. Vale ressaltar que, o nome de Ivete Sangalo está na lista de preferência dos diretores da emissora global. Devido ao seu enorme sucesso no comando do programa “The masked Singer Brasil”, a Globo quer a cantora baiana para ocupar uma vaga aos domingos em 2022.

