Globo exibe beijo lésbico entre Clara e Helena em ‘Vai na Fé’

As personagens Clara e Helena, papéis de Regiane Alves e Priscila Sztejnman, protagonizaram um beijo lésbico em Vai na Fé. Anteriormente, a Globo havia substituído as cenas de beijos por carinhos entre o casal. A cena, escrita pela autora Rosane Svartman, mostrava Clara desanimada depois de uma sessão fotográfica por conta do baixo valor recebido.

“Por que você ficou tão triste? As fotos estão maravilhosas. Imagina quantas mulheres vão te olhar e se inspirar?”, perguntou Helena.

“Beleza não vai pagar as contas. O cachê era baixo, não dá pra pagar nem o condomínio. Achei que ia conseguir me sustentar como modelo, que boba eu sou”, lamentou Clara.

“Nada que é fácil vale a pena. Te conquistar, por exemplo, foi bem difícil. E eu faria tudo de novo”, disse Helena e em sequência elas se beijam.

Corte de beijo lésbico

Anteriormente, a emissora cortou por duas vezes uma cena de beijo entre as personagens. A primeira foi quando Helena ajudava Clara a se exercitar e um clima mais intimista aconteceu.

Diante da situação, a Globo disse através de um comunicado enviado pela assessoria de imprensa que edições estão previstas sem aviso prévio.

“Toda novela está sujeita a edição. Uma rotina que atende às estratégias de programação ou artísticas. Isso, inclusive, é sinalizado nos resumos de capítulos divulgados pela Globo.”

Já na segunda vez, o resumo do episódio mostrava Clara chorando e revelando suas inseguranças e fragilidades. Em sequência, Helena enxugaria suas lágrimas, diria o quanto estava linda, beijando-a em seguida na boca.

