Globo está incomodada em fazer “esquenta” para Faustão na Band, diz site

A ida do Faustão para a Band estaria gerando dor de cabeça na direção da Rede Globo. De acordo com o Na Telinha, os diretores da emissora estariam preocupados que a nova casa do apresentador use as últimas semanas do ‘Domingão do Faustão’ como um ‘esquenta’ para o programa novo.

O atual diretor do programa, Cris Gomes, deixará a Rede Globo no final de maio e já irá para a Band para pesquisar novos formatos para o programa.

Segundo o site, existe a possibilidade do Domingão do Faustão não ficar no ar até dezembro, como anunciado, e Fausto ficaria cumprindo o restante do seu contrato fora do ar. Além do novo vínculo profissional, o clima de despedida vem desagradando a direção da casa.

