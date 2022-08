Globo erra e perde audiência ao imitar quadros de sucesso do SBT

Letícia Sena 03/08/2022 - 13:45 Compartilhe

A TV Globo está numa fase nada boa. Além de mandar inúmeros atores consagrados, que tinham contratos longos, embora, também tem errado feio e está perdendo audiência em sua grade de programação ao imitar quadros antigos e de sucesso do SBT, emissora concorrente da platinada.

A IstoÉ Gente fez um levantamento e te mostra quais as atrações que tem imitado o canal de Silvio Santos. Confira!

Caldeirão com Mion

No começo de junho, o “Caldeirão com Mion” estreou um novo quadro chamado “Toque de Caixa”, que é igual ao que tinha no programa do Gugu no “Domingo Legal”: colocar a mão em um bicho misterioso.

Toque de Caixa de Marcos Mion: o jogo começa com um sorteio: quem tira um “mionzeira” começa a brincadeira. A cada rodada, a dupla se divide e escolhe um número no telão. Primeiro, o parceiro confere o que tem dentro da caixa e faz uma aposta: um ou dois pontos, caso acertem. Depois, o famoso tem 45 segundos para tentar adivinhar o tal conteúdo apenas pelo tato, com ouvidos e olhos tampados. Se errarem, são os adversários que ficam com os pontos. Quem fizer dez pontos primeiro carimba o passaporte para a segunda etapa do quadro.

Mais Você

Já o programa “Mais Você”, comandado por Ana Maria Braga, ‘criou’ um quadro idêntico ao do “Programa da Eliana“, do SBT. O ‘Feed da Ana’ mostra vídeos engraçados, coisas inusitadas e desafios que está bombando na internet, assim como o ‘Famosos da Internet’, que é um quadro onde os autores dos vídeos com maior número de visualizações postados na internet, são convidados para virem ao palco da atração para comentar sobre a repercussão do vídeo na web.

Pipoca da Ivete

No dia 24 de julho estreou na tela da Gobo o “Pipoca da Ivete”, novo programa comandado por Ivete Sangalo. A atração dominical é um mix dos programas do SBT dos anos 90, e conta com gincanas e quadros iguais ao da emissora de Silvio Santos.

