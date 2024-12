Globo entrará ao vivo com SBT para homenagear Silvio Santos no ‘Domingão’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/12/2024 - 11:42 Para compartilhar:

No próximo domingo, 15, Globo e SBT repetirão um crossover que rolou em 2003, entre Gugu Liberato (1959-2019) e Fausto Silva. Isso porque os dois canais concorrentes se unirão para prestar uma homenagem a Silvio Santos, dono da emissora da Anhanguera, que morreu em agosto deste ano, durante a premiação “Melhores do Ano”, do “Domingão com Huck”.

Patrícia Abravanel, apresentadora do SBT e filha de Silvio, entrará ao vivo na emissora carioca por 15 minutos.

Segundo o portal NaTelinha, a homenagem ocorrerá entre 19h45 e 20h, com sinais simultâneos dos dois canais. Se estivesse vivo, o apresentador teria completado 94 anos na última quinta-feira, 12.

Pela primeira vez, a premiação da Globo será ao vivo para evitar o vazamento dos vencedores, como aconteceu nos anos anteriores.

Ainda de acordo com a publicação, Luciano Huck conversará ao vivo com Patrícia, que estará no cenário do “Programa Silvio Santos”.

A junção entre Globo e o SBT aconteceu pela primeira vez quando o “Domingo Legal” e o “Domingão do Faustão” entraram ao vivo para uma campanha publicitária da Nestlé, que patrocinou o encontro dos dois maiores concorrentes da TV na época.