Globo encaminha definição sobre o futuro de medalhões do esporte após contratar jovem narrador De acordo com portal, emissora carioca fará mudança geral nos próximos anos e pretende investir e juventude nas transmissões do futebol

O futuro dos medalhões das transmissões esportivos da Globo parece estar encaminhado. Após rumores de que a emissora pretende renovar seu quadro de comentaristas e narradores – o que não é de hoje -, a emissora carioca estaria com planos já estruturados de rejuvenescer sua equipe. A ideia é liberar nomes consagrados do canal e dar mais abertura para novas promessas.

Desde 2020, a Globo já planeja renovar em suas transmissões. Além do alto salário de alguns funcionários, tanto do SporTV quanto do canal da TV aberta, existe um pensamento de que a emissora não pode “parar no tempo” e precisa investir em exibições de partidas com mais dinâmica e interação. Recentemente, os narradores Linhares Jr. e Rodrigo Raposo deixaram o Grupo Globo.

O canal tem em mente que não deveria ter deixado de transmitir alguns dos maiores campeonatos de futebol do país e eventos esportivos mundiais. A saída da Libertadores, por exemplo, foi tratada como um “erro” (embora tenha esbarrado em uma batalha comercial com a Conmebol). Pensando no futuro, o jovem narrador Vinícius Rodrigues, que ficou conhecido pela TV Gazeta e Record, anunciou seu reforçou no SporTV.

– A partir deste final de semana, estarei nas transmissões esportivas do Grupo Globo. Faço minha estreia narrando São Bernardo x Ponte Preta pelo Paulistão com transmissão no Premiere, às 11h do sábado. Início de uma nova fase que reúne um monte de sonhos realizados – escreveu ele em rede social.

MAIS ESPAÇO PARA ELAS NAS GLOBO

De acordo com o portal “Notícias da TV”, as mudanças no quadro de funcionários não param por aí. A emissora busca um nome feminino para os comentários, assim como foi feito com Ana Thaís Matos, Renata Silveira e Natália Lara. Vale lembrar que o canal, inclusive, transmitirá jogos do futebol feminino na TV aberta.



GALVÃO BUENO PODE SAIR DA GLOBO?

Mas e os medalhões? Seis vozes da empresa, tanto da TV aberta como da TV fechada, estão com contrato perto do fim no período estipulado como “pós-Copa do Mundo”, entre setembro e novembro deste ano. Galvão Bueno, Cléber Machado, Luis Roberto e outros revisarão seus acordos. Ainda não se sabe qual a data de saída nem qual será a escolha final dos diretores, mas, segundo o portal, as mudanças “vieram para ficar”.

