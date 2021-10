Globo ‘efetiva’ Mion no ‘Caldeirão’ e Ivete Sangalo no ‘The Masked Singer’ em 2022

Marcos Mion e Ivete Sangalo têm muito o que comemorar, os dois foram “efetivados” pela Globo na condução do “Caldeirão” e do “The Masked Singer“, respectivamente, e permanecem em seus postos para 2022.

Os planos eram para que, em janeiro, Mion passasse o bastão de sábado para Ivete assumir, mas o sucesso dele no programa e dela na atração das noites de terça foi tão grande que a emissora decidiu manter ambos nos lugares que já ocupam.

Sempre bastante empolgado por estar realizando um sonho de apresentar um programa na Globo, Mion comemorou em seu Instagram a notícia, lendo uma mensagem que recebeu da emissora oficializando sua permanência no programa antes comandado por Luciano Huck.

“Como eu rezei e trabalhei para esse dia chegar! Vou ler para vocês: ‘Mionzera, não tinha como ser diferente! O público pediu e nós concordamos: os sábados de 2022 são seus. Vida longa ao Caldeirola! Ah, já que foi efetivado, vai tomar café da manhã com a Ana Maria [Braga] amanhã [nesta quinta (21)] para contar para todo mundo! Ela tá te esperando’. Meu coração parece que vai explodir”, comemorou Mion.

Além do Caldeirão, Mion também deve apresentar o reality “O Túnel do Amor”, no Multishow, no ano que vem, além da cobertura de festivais como o Lollapalooza e o Rock in Rio.

Ivete se mantém no “The Masked Singer”, que ganhará uma segunda temporada já em janeiro, mas também apresentará o “Música Boa Ao Vivo”, no Multishow.

