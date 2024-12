Globo e SBT juntam sinal para homenagear Silvio Santos no ‘Domingão’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/12/2024 - 20:16 Para compartilhar:

A TV Globo e o SBT juntaram seus sinais na noite deste domingo, 15, para homenagear Silvio Santos, morto em agosto deste ano. Ao vivo nos dois canais, Patrícia Abravanel, filha de Silvio, esteve no palco do “Domingão com Huck”.

Durante a interação entre Luciano Huck e Patrícia Abravanel, a herdeira de Silvio Santos trouxe os famosos avinhãozinhos de dinheiro que jogou para a plateia ao lado de Luciano, que perguntava “Quem quer dinheiro?!”. O apresentador da Globo também deu uma estátua do prêmio “Melhores do Ano” para Patrícia em homenagem a Silvio.

“Ter você neste palco hoje representando a família, o legado e a história do seu pai é muito importante. Acho cheio de simbolismo, todo mundo aqui tem um pouco de Silvo Santos”, afirmou Luciano ao entregar o troféu.

Já Patrícia aproveitou o espaço para exaltar o legado do pai. “A gente olhava para o meu pai e via: esse homem sonhou, realizou, e é possível. Ele via o melhor nas pessoas. Via potencial, trazia o melhor delas. Eu vejo que você tem seguido esses passos em vários aspectos, Luciano” disse a apresentadora, elogiando o colega.

Em seguida, deu detalhes sobre como surgiu a ideia: “Quero agradecer: o Luciano fez esse convite. Achei generoso demais da sua parte, maravilhoso. A Daniela [Beyruti], minha irmã, teve a ideia genial de poder fazer essa transmissão simultânea. Então estou aqui muito honrada.”

“Nunca haverá alguém como Silvio Santos, ele é único. Mas ouso dizer que ele preparou muito bem cada uma de nós. E o SBT está caminhando para o seu melhor momento”, destacou Patricia Abravanel, antes de citar os legados de Jesus Cristo e Walt Disney.

“Nós, eu e as minhas irmãs, nós temos o compromisso de dar continuidade a esse legado tão maravilhoso…” 🤍🤍🤍 @SBTonline #MelhoresDoAno #Domingão pic.twitter.com/LwRzBpYRqf — TV Globo 📺 (@tvglobo) December 15, 2024

O compartilhamento do sinal entre as duas emissoras durou até a finalização da participação de Patrícia Abravanel no palco da Globo. Logo depois, o SBT começou a exibir uma edição gravada do Programa do Silvio Santos, com a apresentadora. Enquanto na Globo, o “Domingão com Huck” seguiu com a premiação do “Melhores do Ano”.

A junção entre Globo e o SBT aconteceu pela primeira vez quando o “Domingo Legal” e o “Domingão do Faustão” entraram ao vivo em 2003 para uma campanha publicitária da Nestlé, que patrocinou o encontro dos dois maiores concorrentes da TV na época: Gugu Liberato (1959-2019) e Fausto Silva.

Morte de Silvio Santos

Silvio Santos morreu aos 93 anos de idade em 17 de agosto de 2024. Considerado um dos maiores nomes da história da TV brasileira, ele teve trajetória em canais como SBT (que fundou), Record, Tupi e a própria Globo.

* Com informações do Estadão Conteúdo