Globo é condenada a pagar R$ 36 mil a parentes de vítima fatal da covid-19

A Rede Globo foi condenada a pagar uma indenização de R$ 36 mil por danos morais aos familiares de uma vítima da covid-19.

Segundo o portal Uol, J.P., de 63 anos, morava em uma pequena cidade do interior de São Paulo e morreu em abril do ano passado. Em uma reportagem, o “Jornal Nacional” abordou o caso, mas, os advogados de defesa destacaram que os parentes não autorizaram o uso da imagem de J.P. e que eles nem sabiam que o caso seria noticiado. “É um direito dos requerentes não querer ver a imagem do ‘pai da família’ ser exposta e vinculada a esse tipo de situação, devendo ser respeitadas a intimidade e a privacidade.”

