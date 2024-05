Globo é acusada por alguns internautas de explorar desastre no Rio Grande do Sul por audiência: ‘Lixo’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/05/2024 - 13:54 Para compartilhar:

A TV Globo se tornou alvo de críticas de alguns internautas por conta da cobertura do desastre no Rio Grande do Sul, na manhã desta segunda-feira, 6. Após colocar jornalistas e apresentadores na região da catástrofe, um grupo de usuários da redes sociais se revoltou e acusou a emissora de explorar o caso para lucrar audiência.

Ana Paula Araújo surgiu diretamente do local para comandar o ‘Bom Dia Brasil’. Em seguida, foi a vez de Patrícia Poeta – que é gaúcha – aparecer de um outro ponto afetado pelas enchentes para apresentar o ‘Encontro’.

“Não estou aguentando essa cara de bost* da Patrícia Poeta. Globo e a Capacho estão ali explorando o desastre. Mas que nojo, lixo!”, disse uma usuária do X, antigo Twitter.

“Mas e a TV Globo, que até ontem só falava de Madonna, ‘descobriu’ que o Sul está de baixo d’água e mandou até Patrícia Poeta (sem maquiagem, para ajudar na narrativa que fazem jornalismo de verdade) para apresentar o problema lá da rua”, disparou outro seguidor na rede social.

Além de Ana Paula e Poeta, William Bonner anunciou que vai apresentar o ‘Jornal Nacional’ direto do Rio Grande do Sul para acompanhar o momento dramático que vive o estado.