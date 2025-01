Globo demite Rodrigo Bocardi por ‘descumprir normas éticas’

A TV Globo anunciou, na noite desta quinta-feira, 30, a demissão do jornalista Rodrigo Bocardi, âncora do “Bom Dia São Paulo”. De acordo com nota da emissora enviada à imprensa, o jornalista “descumpriu normas éticas do Jornalismo” da casa, sem revelar o que motivou o desligamento.

“Rodrigo Bocardi, que apresentava o telejornal paulista, foi desligado por descumprir normas éticas do Jornalismo da Globo. Como é de conhecimento de todos, a empresa não comenta decisões de compliance”, diz um trecho da nota.

A jornalista Sabina Simonato vai assumir interinamente o comando do telejornal matinal a partir da próxima sexta-feira, 31.

Simonato terá jornada dupla, com a estreia, no próximo sábado, 1º, no comando do “Bom Dia Sábado”, em parceria com Marcelo Pereira.

“A partir de amanhã, dia 31, a jornalista Sabina Simonato apresentará o Bom Dia São Paulo. Sabina, que estreará à frente do novo telejornal Bom Dia Sábado, ao lado de Marcelo Pereira, neste sábado, dia 1º de fevereiro, vai ancorar o Bom Dia São Paulo interinamente”, diz ainda o comunicador.