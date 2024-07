Globo decide não renovar contrato comercial de Davi Brito, campeão do ‘BBB24’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/07/2024 - 18:12 Para compartilhar:

O sonho acabou! A TV Globo bateu o martelo sobre continuar sendo representante comercial de Davi Brito, 21 anos, campeão do “BBB24” e decidiu não mais manter o vínculo. O contrato, que venceu nesta terça-feira, 30, não foi renovado. A informação foi confirmada pelo site da revista Quem.

Com o fim do contrato, a Globo deixa de ser representante do baiano no mercado publicitário. A partir de agora, Davi deve ser representado pela irmã, Raquel Brito, que já é sua assessora de imprensa, segundo publicação do jornal Folha de S. Paulo.

Raquel já cuidava das redes sociais do irmão, além de fazer serviço de assessoria de imprensa desde janeiro, quando ele entrou no reality.

A relação entre Davi e a direção da Globo já não era das melhores há algum tempo. O ex-motorista de aplicativo, que atualmente se dedica à vida de influenciador, vinha causando desconforto com a alta cúpula da emissora por fazer “propaganda” de âncora de jornal da emissora concorrente.

Agora, ele estará livre para firmar compromisso com outros trabalhos fora da emissora dos Marinho.