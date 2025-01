Globo de ouro aposta em humorista que já zombou de Gisele Bündchen

A cerimônia do Globo de Ouro neste domingo, 5, é histórica não apenas para o Brasil, mas para a comédia. A humorista Nikki Glaser será a primeira mulher na história a apresentar a premiação sozinha.

A escolha pela participação dela chega um ano após o fiasco de Jo Koy, comediante escalado de última hora, que incomodou com piadas machistas na última edição do prêmio. Em 2024, o humorista foi criticado por comentários feitos sobre Barbie e Taylor Swift. Relembre o momento aqui.

Agora, Nikki chega com o dever de superar o ocorrido, mas sem

zx deixar de lado o humor ácido pelo qual é conhecida. A comediante já incomodou famosos – incluindo Gisele Bündchen, quando fez uma piada sobre o relacionamento da modelo com o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente.

No especial de comédia The Roast of Tom Brady, da Netflix, Nikki resolveu comentar o divórcio de Tom Brady: “A única coisa mais burra do que ter aceitado o convite para participar desse programa foi ter dito: ‘Ei, amor, você deveria tentar praticar jiu-jitsu'”.

A fala incomodou Gisele, o que teria feito Brady se desculpar com a ex. A comediante concedeu uma entrevista à People afirmando que também se desculparia com a modelo caso a encontrasse.

“Se alguém se ofende, eu nunca sou alguém que diz: ‘É uma piada. Supere isso'”, definiu Nikki à revista norte-americana. “Eu peço desculpas pelas piadas que eu faço, porque eu nem sempre acerto.”

A humorista também já se desculpou com Taylor Swift, de quem se diz fã, em 2020. Uma piada que fez sobre o peso da cantora foi incluída no documentário Miss Americana, da Netflix, no momento em que a produção abordava os desafios que a artista enfrentou antes de resolver se afastar dos holofotes por um ano.

“Eu realmente não tenho necessidade de postar isso, além de pedir desculpas a alguém que significa muito para mim”, escreveu ela em uma publicação no Instagram, curtida mais tarde pela cantora. “Eu só espero que isto chegue até ela para que ela saiba que sinto muito por qualquer dor que lhe causei e que eu adoraria ser amiga dela um dia e dizer-lhe o quanto a música dela influenciou a minha vida e comédia.”

Em entrevista à Variety, Nikki comentou sobre a apresentação de Jo Koy no ano passado e chamou o humorista de “ingênuo”. “Isso me ensinou a importância de contextualizar a si mesmo na sala como um comediante. Nós adoraríamos ser vistos da mesma forma que essas celebridades, mas não somos. Seu monólogo teria sido muito melhor se ele tivesse reconhecido: ‘Quem sou eu?'”, disse.

Nikki também está na disputa pelo Globo de Ouro e concorre à categoria de melhor performance em stand-up para televisão por Someday You’ll Die. Fernanda Torres e Ainda Estou Aqui concorrem pelos prêmios de melhor atriz em filme dramático e melhor filme internacional. Saiba tudo sobre o Globo de Ouro aqui.