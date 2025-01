Globo de Ouro 2025: Saiba como assistir, qual é o horário e conheça os indicados

A cerimônia do Globo de Ouro 2025 ocorre neste domingo, 5, às 22h (horário de Brasília), no Beverly Hilton Hotel, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A 82ª edição da premiação será apresentada pela comediante norte-americana Nikki Glaser e deve ter cerca de três horas de duração. No Brasil, a transmissão do evento fica por conta do canal pago TNT e da plataforma de streaming Max, que exibem a cerimônia ao vivo.

A premiação elege os principais filmes e séries do último ano e, apesar de ter caído de prestígio na última década, é um dos termômetros que indicam as chances que longas, atores e diretores tem no Oscar. Para o Brasil, a esperança é que Ainda Estou Aqui saia vencedor nas duas categorias que concorre: Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz de Filme Dramático, com Fernanda Torres.

A atriz brasileira repetiu o feito de sua mãe, a também atriz Fernanda Montenegro, que foi indicada ao Globo de Ouro em 1999 por sua atuação em Central do Brasil. Apesar de Montenegro ter sido derrotada, as chances de Torres parecem altas. Na última terça-feira, 31, a revista norte-americana Variety apostou em uma vitória de Fernanda na categoria.

Outro destaque do prêmio é o musical Emilia Pérez, que lidera a disputa das categorias de cinema com dez indicações. Atrás do longa, estão os elogiados O Brutalista, com sete indicações, e Conclave, com seis. Na TV, a disputa é liderada por O Urso, lembrada em cinco categorias, incluindo a de melhor série de comédia ou musical.

Ao contrário do Oscar, a Associação da Imprensa Estrangeira de Hollywood divide as categorias de filmes e séries em dois campos: produções dramáticas e produções de comédia ou musical.

Globo de Ouro 2025: Saiba tudo sobre a premiação

Data: 05/01/2022.

Horário: 22h (horário de Brasília).

Local: Beverly Hilton Hotel, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Onde assistir ao Globo de Ouro ao vivo

TNT (TV Fechada)

Max (Streaming)

Lista de indicados ao Globo de Ouro 2025

CINEMA

Melhor Filme (Drama)

1. O Brutalista

2. A Complete Unknown

3. Conclave

4. Duna 2

5. Nickel Boys

6. September 5

Melhor Filme (Musical ou Comédia)

1. Anora

2. Rivais

3. Emilia Pérez

4. A Real Pain

5. A Substância

6. Wicked – Parte 1

Melhor Diretor

1. Jacques Audiard, Emilia Pérez

2. Sean Baker, Anora

3. Brady Corbet , O Brutalista

4. Edward Berger, Conclave

5. Coralie Fargeat, A Substância

6. Payal Kapadia, Tudo Que Imaginamos Como Luz

Melhor Ator (Drama)

1. Adrien Brody, O Brutalista

2. Timothée Chalamet, A Complete Unknown

3. Daniel Craig, Queer

4. Colman Domingo, Sing Sing

5. Ralph Fiennes, Conclave

6. Sebastian Stan, O Aprendiz

Melhor Atriz (Drama)

1. Pamela Anderson, The Last Showgirl

2. Angelina Jolie, Maria

3. Nicole Kidman, Babygirl

4. Tilda Swinton, O Quarto ao Lado

5. Fernanda Torres, Ainda Estou Aqui

6. Kate Winslet, Lee

Melhor Ator (Musical ou Comédia)

1. Jesse Eisenberg, Uma Verdadeira Dor

2. Hugh Grant, Herege

3. Gabriel LaBelle, Saturday Night

4. Jesse Plemons, Tipos de Gentileza

5. Glen Powell, Assassino Por Acaso

6. Sebastian Stan, Um Homem Diferente

7. Melhor Atriz (Musical ou Comédia)

8. Amy Adams, Nightbitch

9. Cynthia Erivo, Wicked

10. Demi Moore, A Substância

11. Karla Sofia Gascon, Emilia Pérez

12. Zendaya, Rivais

Melhor Ator Coadjuvante (Musical, Comédia ou Drama)

1. Yuri Borisov, Anora

2. Kieran Culkin, A Real Pain

3. Edward Norton, A Complete Unknown

4. Guy Pearce, O Brutalista

5. Jeremy Strong, O Aprendiz

6. Denzel Washington, Gladiador II

Melhor Atriz Coadjuvante (Musical, Comédia ou Drama)

1. Selena Gomez, Emilia Pérez

2. Ariana Grande, Wicked – Parte 1

3. Felicty Jones, O Brutalista

4. Margaret Qualley, A Substância

5. Isabella Rossellini, Conclave

6. Zoe Saldaña, Emilia Pérez

Melhor Roteiro

1. Emilia Pérez

2. Anora

3. O Brutalista

4. A Real Pain

5. A Substância

6. Conclave

Melhor Filme Estrangeiro

1. Tudo Que Imaginamos Como Luz

2. Ainda Estou Aqui

3. Emilia Pérez

4. The Girl with the Needle

5. The Seed of the Sacred Fig

6. Vermiglio

Melhor Filme de Animação

1. Flow

2. Divertida Mente 2

3. Memórias de um Caracol

4. Moana 2

5. Wallace & Gromit: Avengança

6. O Robô Selvagem

Melhor Canção Original

1. “Beautiful That Way”, The Last Showgirl, Música e letra de Miley Cyrus, Lykke Li e Andrew Wyatt

2. “Compress/Repress”, Rivaus, Música e letra de Trent Reznor, Atticus Ross e Luca Guadagnino

3. “El Mal”, Emilia Pérez, música e letras de Clément Ducol, Camille e Jacques Audiard

4. “Forbidden Road”, Better Man, Música e letra de Robbie Williams, Freddy Wexler e Sacha Skarbek

5. “Kiss The Sky”, Robô Selvagem, Música e letra de Delacey, Jordan Johnson, Stefan Johnson, Maren Morris, Michael Pollack e Ali Tamposi

6. “Mi Camino”, Emilia Pérez, Música e letra de Clément Ducol e Camille

Melhor Trilha Sonora Original

1. Conclave

2. O Brutalista

3. O Robô Selvagem

4. Emilia Pérez

5. Rivais

6. Duna: Parte Dois

Maior realização cinematográfica e em bilheteria

1. Alien: Romulus

2. Beetlejuice 2

3. Deadpool e Wolverine

4. Gladiador 2

5. Divertida Mente 2

6. O Robô Selvagem

7. Twisters

TV

Melhor Série Dramática

1. The Day of the Jackal

2. A Diplomata

3. Sr. e Sra. Smith

4. Xógum: A Gloriosa Saga do Japão

5. Slow Horses

6. Round 6

Melhor Série de Comédia ou Musical

1. Abbott Elementary

2. O Urso

3. The Gentlemen

4. Hacks

5. Ninguém Quer

6. Only Murders in the Building

Melhor Série Limitada, Antologia ou Filme para TV

1. Bebê Rena

2. Disclaimer

3. Monstros: A História de Lyle e Erik Menendez

4. Pinguim

5. Ripley

6. True Detective: Terra Noturna

Melhor Ator Em Série Dramática

1. Donald Glover, Sr. e Sra. Smith

2. Jake Gyllenhaal, Acima de Qualquer Suspeita

3. Gary Oldman, Slow Horses

4. Eddie Redmayne, The Day of the Jackal

5. Hiroyuki Sanada, Xógum: A Gloriosa Saga do Japão

6. Billy Bob Thornton, Landman

Melhor Atriz Em Série Dramática

1. Kathy Bates, Matlock

2. Emma D’Arcy, A Casa do Dragão

3. Maya Erskine, Sr. e Sra. Smith

4. Keira Knightley, Black Doves

5. Anna Sawai, Xógum: A Gloriosa Saga do Japão

6. Keri Russell, A Diplomata

Melhor Ator em Série Musical ou Comédia

1. Adam Brody, Ninguém Quer

2. Ted Danson, Um Espião Infiltrado

3. Steve Martin, Only Murders in the Building

4. Jason Segel, Falando a Real

5. Martin Short, Only Murders in the Building

6. Jeremy Allen White, O Urso

Melhor Atriz em Série Musical ou Comédia

1. Kristen Bell, Ninguém Quer

2. Quinta Brunson, Abbott Elementary

3. Ayo Edebiri, O Urso

4. Selena Gomez, Only Murders in the Building

5. Kathryn Hahn, Agatha Desde Sempre

6. Jean Smart, Hacks

Melhor Atriz Coadjuvante (Musical, Comédia ou Drama)

1. Liza Colón-Zayas, O Urso

2. Hannah Einbinder, Hacks

3. Dakota Fanning, Ripley

4. Jessica Gunning, Bebê Rema

5. Allison Janney, A Diplomata

6. Kali Reis, True Detective: Terra Noturna

Melhor Ator Coadjuvante (Musical, Comédia ou Drama)

1. Tadanobu Asano, Xógum: A Gloriosa Saga do Japão

2. Javier Bardem, Monstros: A História de Lyle e Erik Menendez

3. Harrison Ford, Falando a Real

4. Jack Lowden, Slow Horses

5. Diego Luna, La Maquina

6. Ebon Moss-Bachrach, O Urso

Melhor Ator (Série Limitada, Antologia ou Filme para TV)

1. Colin Farrell, Pinguim

2. Richard Gadd, Bebê Rena

3. Kevin Kline, Disclaimer

4. Cooper Koch, Monstros: A História de Lyle e Erik Menendez

5. Ewan McGregor, Um Cavalheiro em Moscou

6. Andrew Scott, Ripley

Melhor Atriz (Série Limitada, Antologia ou Filme para TV)

1. Jodie Foster, True Detective: Terra Noturna

2. Cate Blanchett, Disclaimer

3. Sofía Vergara, Griselda

4. Cristin Milioti, Pinguim

5. Kate Winslet, The Regime

6. Naomi Watts, Feud: Capote vs. the Swans