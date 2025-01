Globo de Ouro 2025: famosos e web reagem após vitória de Fernanda Torres

Fernanda Torres está com tudo! Na noite do último domingo, 5, a artista levou o prêmio de Melhor Atriz de Filme de Drama no Globo de Ouro 2025 por sua atuação no filme “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, e a internet brasileira está em polvorosa desde então.

Após o anúncio da vitória da filha de Fernanda Montenegro no Hotel Beverly Hilton, em Los Angeles, Estados Unidos, famosos e demais internautas festejaram a presença nacional na premiação, uma prévia do Oscar e exaltaram o talento de Fernanda.

Confira algumas reações abaixo:

Fernanda Torres é BRILHANTE ✨ o #goldengold é do BRASILLLLKKK pic.twitter.com/IopYC6JdDg — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) January 6, 2025

GENTE É DELAAAAAAA É FERNANDAAAAA É BRASIL 🇧🇷 CHOREEEEI #GoldenGlobes — Larissa Manoela (@larimanoela) January 6, 2025

E DEU CERTOOOOOOOOO https://t.co/qy170g6Lqk — Giovanna Ewbank (@gioewbank) January 6, 2025