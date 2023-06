Globo cria estratégia mentirosa para amenizar saída de Manoel Soares do ‘Encontro’; entenda

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 20/06/2023 - 11:56 Compartilhe

Para tentar amenizar a saída de Manoel Soares do “Encontro“, a Globo criou uma estratégia mentirosa para não ser ainda mais massacrada devido a rivalidade e o clima pesado entre Patrícia Poeta e o apresentador. Não é novidade para ninguém que eles não se suportam.

Segundo uma fonte de IstoÉ Gente, a emissora sugeriu que Manoel fizesse um post nas redes sociais mostrando que ‘está tudo bem’ entre a dupla. Na segunda-feira (19), por meio do Instagram, o apresentador celebrou a chegada dos seus 43 anos de idade e usou um registro para ilustrar o momento.

Na ocasião, Soares posou sorridente abraçado com Patrícia e escreveu ele na legenda da publicação: “Agora sim, meu primeiro programa com 43 anos! Como se esse momento não pudesse se tornar ainda mais especial, o carinho dos amigos me inunda de amor”.

“Amizade, respeito e paz é o que o futuro está prometendo e meu coração está feliz e aberto. Vamos juntos, amores!”, completou.

Saída de Manoel do Encontro

Segundo informações do UOL e Metrópoles, a TV Globo já definiu que Manoel Soares deixará o “Encontro” sem grandes despedidas, saindo cerca de duas semanas de férias e não voltando mais.

Ele seguirá no programa “Papo de Segunda”, do GNT. Procurado pela imprensa, Soares, por meio de sua assessoria, disse desconhecer sua saída do matinal.

Rivalidade com Patrícia Poeta

No começo de maio, Patrícia Poeta voltou a gerar polêmica ao destratar Manoel Soares ao vivo. Na ocasião, os apresentadores se confundiram ao receber um convidado na atração e internautas apontaram um novo “climão” entre eles.

No começo de abril, a apresentadora interrompeu, de forma mal-educada, o colega de trabalho. A atitude de Poeta gerou muitas críticas por parte dos telespectadores e internautas, que detonaram ela nas redes sociais e saíram em defesa de Manoel Soares.

Ainda do mês de abril, Soares foi ‘cortado’ por Patrícia enquanto favala sobre a hostilização que os filhos autistas sofreram ao chegar na escola. Segundo Manoel, o incidente foi provocado após uma fake news sobre ele.O apresentador ainda não tinha encerrado a fala sobre o delicado assunto, mas Patrícia não o deixou concluir a história.

“Confesso que eu estou sofrendo muito com isso e imagino que você também esteja. Meus filhos foram hostilizados hoje de manhã por conta de notícias falsas de internet”, desabafou Manoel Soares na ocasião.

No comando do “Encontro” desde julho de 2022, os apresentadores protagonizam uma interminável polêmica a respeito de suposta rixa nos bastidores, com episódios de interrupção, deboche e impaciência diante das câmeras.

