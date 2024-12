Globo corta cena de novela e gera revolta entre atores: ‘Censura e homofobia’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/12/2024 - 13:15 Para compartilhar:

Rodrigo Fagundes, que interpreta Gigi na novela “Volta por Cima”, na faixa das 19h da Globo, usou o seu perfil no Instagram, na última quinta-feira, 12, para reclamar de “censura e homofobia” em uma postagem.

Não demorou muito para que os internautas percebessem que o ator se referia a uma cena de seu personagem na trama da emissora carioca, que foi cortada.

Nas “cenas do próximo capítulo” exibidas na quarta-feira, 11, Gigi, que é gay, aparece flertando com Chico (Amaury Lorenzo) e propondo sexo a três entre eles e Roxelle (Isadora Cruz). A fala, contudo, não foi ao ar no episódio do dia seguinte.

Na sequência exibida em “Volta por Cima”, Gigi aparece se insinuando, mas não chega a propor o sexo a três explicitamente. Chico, então, parece não entender as intenções do personagem, que ele acredita ser o novo namorado de Roxelle.

A postagem de Rodrigo Fagundes rendeu comentários dos atores envolvidos na cena. Amaury Lorenzo, por exemplo, escreveu: “Eu só digo uma coisa: eu te amo. E sigamos na luta por todos nós”. Já Isadora Cruz limitou-se a postar: “Triste!”.

A polêmica repercutiu nas redes sociais. “Ficou nítido que cortaram uma cena e nós sabemos o nome disso! Quando a gente pensa que tá caminhando para algo relativamente bom, a gente percebe o retrocesso”, comentou uma internauta no X (antigo Twitter).

A postagem do ator deixou curiosos alguns de seus seguidores no Instagram. Houve quem explicasse na seção de comentários: “Deve ser porque cortaram a parte que o Gigi propõe um a três para o Chico, parte essa que havia sido mostrada nas cenas do próximo capítulo de ontem”, explicou um internauta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrigo C Fagundes (@rodrigoonie)