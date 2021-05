Globo contrata ex-líbero da Seleção Serginho para ser comentarista do vôlei olímpico Maior vencedor do vôlei brasileiro, Serginho estará nas transmissões a partir de julho na TV

A Globo segue se preparando para transmitir as emoções da próxima edição das Olimpíadas, agendada para os meses de julho e agosto de 2021. A emissora acertou, neste sábado, com mais um comentarista para os Jogos. Considerado um dos atletas mais vitoriosos da história do vôlei brasileiro e ex-líbero da Seleção masculina, Serginho integrará à equipe.



Conhecido como Serginho Escadinha, o novo contratado da Globo, que se aposentou no último ano, foi medalhista de ouro em Atenas , em 2004, e Rio, em 2016, além das pratas em Pequim, em 2008, e Londres, em 2012. A informação é do Uol. O ex-atleta será comentarista do vôlei masculino na Olimpíada de Tóquio. O evento terá transmissão exclusiva da emissora em TV aberta.

Esta será a primeira oportunidade dele na televisão. Assim como o campeão, o time de comentaristas de vôlei já conta com Fabi, Nalbert, Carlão, Tande e Marco Freitas. A Globo promete exibir cerca de 200 horas dos Jogos de Tóquio, com 50 profissionais no Japão. O BandSports também exibirá a atração na TV fechada.

