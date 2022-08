Globo confirma retorno de Tiago Leifert; confira cargo e salário

Da Redação 06/08/2022 - 10:45 Compartilhe

Depois de anunciar sua saída da TV Globo no fim do ano passado, Tiago Leifert está de volta à emissora em que trabalhou por 16 anos. O retorno, contudo, não será para os programas de entretenimento. As informações são da EXAME.

Na última sexta-feira (05), a Globo confirmou que o apresentador vai narrar os jogos da Copa do Mundo, que serão transmitidos no SporTV e no Globoplay. Em abril, Tiago já havia falado sobre a novidade, faltando apenas a confirmação da emissora.

Leifert vai narrar um jogo por dia, diretamente dos estúdios Globo, ao lado de Cléber Machado, Gustavo Villani, Everaldo Marques, Ricardinho, Mauricio Noriega e PC Vasconcellos.

Conforme a coluna Observatório dos Famosos, o comunicador vai receber da Globo em torno de R$ 600 mil para apresentar cada jogo em um período de um mês.