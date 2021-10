Globo comete gafe e encerra programa de Huck com nome ‘Domingão do Faustão’

A TV Globo cometeu uma gafe durante o programa “Domingão com Huck”. Perto do término, foi exibido um selo com o nome antigo do programa, “Domingão do Faustão”.

A gafe foi registrada assim que Luciano Huck anunciou que o programa ia terminar. “O Fantástico vai começar”, disse o apresentador. A logo antiga do programa apareceu na parte de baixo da tela.

O erro foi notado por grande parte da audiência, que passou a comentar nas redes sociais. Um usuário brincou que foi “um protesto silencioso” e que “até a Globo está com saudades do Faustão”.

Com isso aumentou a lista de falhas técnicas do programa desde que ele passou a ser apresentado por Huck. Já aconteceram erros de corte, de edição e até uma gafe de Huck, em que ele chamou o programa de “Caldeirão”, nome da atração que ele comandava aos sábados.

