Globo cogita Eliana para comandar ‘The Masked Singer’; programa é dirigido por marido da apresentadora

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/05/2024 - 11:03

Ivete Sangalo não é mais uma das apresentadoras da Globo. A artista decidiu encerrar sua parceria com a emissora para se dedicar com mais foco a carreira de cantora e a família. Mãe de três filhos, a famosa cancelou a turnê que celebraria 30 anos da sua história nos palcos após divergências com a organizadora.

Eliana então é nome mais forte para assumir a nova temporada do “The Masked Singer Brasil” em 2025 – que tem Adriano Ricco, seu marido, como diretor da atração. A informação foi divulgada pelo jornal Notícias da TV.

A ex-apresentadora do SBT também é nome forte nos bastidores para assumir um novo formato do “Vídeo Show”.