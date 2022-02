Globo bloqueia compra de casa após emissora fazer pix errado de R$ 318 mil

Um homem recebeu, por engano, um pix de R$ 318 mil da Globo, e não devolveu o dinheiro. O cidadão comprou uma casa com o dinheiro, mas a emissora conseguiu que a Justiça bloqueasse o imóvel, evitando que o homem conseguisse finalizar o procedimento com a quantia que não era dele.

O responsável pela decisão favorável à emissora foi o juiz Luiz Felipe Negrão, da 3ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que, segundo o Notícias da TV, decidiu que o equívoco no depósito do dinheiro aconteceu pela falta de atualização de dados de quem deveria receber a quantia no setor financeiro da Globo.

O dinheiro era para ser depositado para um jornalista que tinha acabado de aceitar um acordo trabalhista com a emissora. Em vez disso, foi transferido para Marco Antônio Rodrigues dos Santos, que não tinha nada a ver com o caso. A Globo tentou contato com ele por WhatsApp e telegrama, e acabou sabendo que Marco havia comprado um imóvel com o dinheiro que não era dele.

