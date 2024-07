Globo assina contrato com ex-BBB Beatriz Reis após decidir não renovar com Davi Brito

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/07/2024 - 20:22 Para compartilhar:

Beatriz Reis não ganhou , a ex-BBB tem feito sucesso em campanhas publicitárias e, consequentemente, chamado atenção dos diretores da Globo. Diferentemente de Davi Brito, campeão da mesma edição do reality que a ex-camelô participou, Bia tem se mantido longe das polêmicas.

Na última terça-feira, 30, a Globo confirmou que decidiu não renovar o contrato de representação com Davi, que venceu no final deste mês. A razão teria sido insatisfação com a postura do baiano, que chegou a fazer propaganda, em suas redes sociais, de apresentador de emissora concorrente.

“Bia do Brás”, que também foi considerada um dos grandes nomes do “BBB24”, teve seu contrato renovado pela Globo. Segundo publicação no site da revista Contigo, a emissora carioca explicou que Bia vem fazendo sucessos desde que deixou a casa mais vigiada do Brasil, fechando contratos com nove grandes marcas.

“Sucesso no Big Brother Brasil 24, Beatriz Reis e Globo renovam o contrato de representação comercial para campanhas publicitárias em todas as plataformas, incluindo redes sociais. Bia, que já soma cerca de 9,5 milhões de seguidores em seus perfis, será agenciada de forma exclusiva pela ViU – área da Globo responsável por projetos comerciais em mídia social e marketing de influência – a partir de hoje, 31 de julho”, diz o comunicado emitido pela Globo.

