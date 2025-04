Globo anuncia nova reestruturação e saída de um dos seus maiores chefões

A Globo anunciou, nesta quarta-feira, 23, a saída do diretor Mariano Boni do comando de Variedades, que se despede da empresa após 34 anos. Ele será substituído por Cláudio Marques, até então editor-chefe do “Jornal Hoje”.

As mudanças marcam o fim de um longo ciclo da empresa e fazem parte de um novo processo na reestruturação interna, que também amplia a atuação do setor de humor, agora com foco em projetos infantojuvenis.

Mariano começou sua jornada na emissora em 1991, como produtor e editor do “Fantástico”. Ao longo das décadas, assumiu cargos de destaque no “Jornal Nacional”, “Jornal da Globo”, na redação de São Paulo e no núcleo de Brasília.

O diretor migrou em 2018 para os Estúdios Globo onde assumiu atrações como “Mais Você”, “Encontro”, “É de Casa” e “Conversa com Bial”.

De acordo com comunicado da Globo à imprensa, a decisão foi tomada em comum acordo.

Após sua saída, Boni deve se dedicar a projetos autorais.

“Ao time dos Estúdios Globo vai se juntar Claudio Marques, até então editor-chefe do ‘Jornal Hoje’. Marques ficará à frente do Gênero Variedades, respondendo por programas como ‘Mais Você’, ‘Encontro’, ‘É de Casa’ e ‘Conversa com Bial’, antes liderados por Mariano Boni, que se despede da Globo ao encerrar um ciclo de 34 anos na empresa”, diz um trecho da nota.

Cláudio Marques já passou por afiliadas e por programas como o “SPTV” e o “Jornal da Globo”. Ele estava à frente do “Jornal Hoje” desde 2018.

Com a ida de Marques para Variedades, o editor-chefe adjunto do “Jornal Hoje”, Fernando Rinco, é quem vai assumir o comando do telejornal. Ele começou na Globo como editor internacional e participou de grandes coberturas, como o terremoto no Haiti e o conclave que escolheu o Papa Francisco (1936-2025).

Novidades no humor

Outra novidade anunciada pela Globo é a expansão do gênero humor, que agora também será responsável pelo desenvolvimento de projetos voltados ao público jovem. A diretora Patrícia Pedrosa passa a liderar a criação de conteúdos infantojuvenis tanto para a TV aberta, quanto Globoplay e canais pagos, incluindo formatos de dramaturgia, variedades, música e games.

O comunicado oficial da empresa foi assinado por Amauri Soares, diretor-executivo da TV Globo e dos Estúdios Globo, e por Ricardo Villela, diretor-geral de Jornalismo da emissora.