Globo abre inscrições para novo reality show musical

Será o BBB da música? Nesta sexta-feira, 27, a Globo abriu as inscrições para seu novo reality show musical, ainda sem nome.

O programa promete seguir um conceito similar ao do Big Brother Brasil: confinamento de participantes, transmissão 24h pelo Globoplay e vencedor eleito por voto do público. A principal diferença, entretanto, é que o reality será voltado para música.

Para concorrer a uma vaga, o candidato deverá acessar a página de inscrições, preencher um formulário com informações gerais e anexar dois vídeos que devem captar a atenção da equipe de seleção.

O primeiro vídeo deve mostrar o concorrente cantando. Quem optar por uma música estrangeira deve, também, cantar um trecho em português. No segundo registro, o candidato deve falar sobre sua história de vida, seus hobbies e sua personalidade.

Comandada por Boninho, a nova atração deve ir ao ar no segundo semestre de 2024.

A sua chance de participar do MAIOR reality de música da televisão brasileira acabou de chegar na sua timeline! 🥰✨

Entre no site do @gshow e inscreva-se! O próximo sucesso da música pode ser você! pic.twitter.com/RHJZKsNCh5

— TV Globo 📺 (@tvglobo) October 27, 2023