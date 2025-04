A 25ª temporada do Big Brother Brasil ainda não chegou ao fim, mas o preparo para a próxima edição já começou.

Na noite desta quinta-feira, 17, Tadeu Schmidt, apresentador da atração, revelou que as inscrições para a 26ª edição estão abertas.

Para tentar uma vaga no ‘Big Brother Brasil 26’, basta acessar o site oficial do programa, no gshow, e seguir as orientações informadas para as inscrições. Clique aqui.