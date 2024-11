Globalização ofereceu sucesso, mas faltou critério ambiental e justiça social, diz Galípolo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/11/2024 - 14:11 Para compartilhar:

O atual diretor de política monetária e futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta sexta-feira que o mundo se depara com uma “bifurcação” com relação à arquitetura financeira global, ponto de discussão em fóruns internacionais, como o G20.

Segundo Galípolo, o processo de globalização ofereceu sucesso em termos de comércio e geração de riqueza, mas teria faltado medir esse sucesso em termos de justiça social e meio ambiente.

“O mundo se encontra em bifurcação sobre arquitetura financeira global. Alguns líderes querem desglobalizar, desnacionalizar, apontando a culpa para os outros. Mas há outra vertente, que é a do Brasil, que quer reglobalizar.”

“A proposta da nova arquitetura global, que o Brasil apoia, é que não é satisfatório desglobalizar, mas sim descobrir como avançar (na globalização) com outros parâmetros, que olhem para além de comércio e finanças, para sustentabilidade ambiental e justiça social”, continuou.