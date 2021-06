‘Global’, brinca Gil do Vigor ao aparecer com crachá da Globo

Gilberto Nogueira não brinca em serviço, principalmente quando o emprego é ser um dos contratados pela Globo após participar do Big Brother Brasil 21. O economista compartilhou com os seguidores do Instagram uma foto em que aparece de máscara com o crachá da empresa.

Todo orgulhoso, escreveu “Ele é Global, ele”, na legenda. Gil do Vigor foi um dos participantes do reality que mais ganhou fama nesta edição, e chegou a ser contratado por diversas empresas além da emissora, como a própria Vigor, BIS, entre outras. Nesta quinta-feira (10), Gil participará do “Conversa com Bial”, em que falará sobre a repercussão do BBB21 em sua vida.

