Glifosato: Bayer deve obter acordo abaixo do esperado pelo mercado, diz banco

Berlim, 16 – A multinacional alemã Bayer deve pagar indenizações decorrentes do litígio com o herbicida Roundup, feito à base de glifosato, em torno de US$ 10 bilhões, estima o banco de investimentos Bank of America Merrill Lynch (Bofa), enquanto o mercado estima acordos de aproximadamente US$ 20 bilhões.

A instituição financeira observa que a companhia pode buscar uma resolução para os processos judiciais nos próximos 12 meses, considerando a recente alteração do assessor jurídico da empresa.

O Bofa elevou a indicação de preço-alvo da companhia de 70 euros por ação para 85 euros por ação. Fonte: Dow Jones Newswires