Glenn Greenwald diz que a Globo quer esconder vazamentos da Lava Jato

Glenn Greenwald esteve no programa Pânico, da rádio Jovem Pan, nesta quinta-feira (13) e comentou as conversas vazadas entre o então juiz Sergio Moro e o procurador Deltan Dallagnol, reveladas pelo site The Intercept no último domingo (9). O jornalista contou detalhes também sobre quando trabalho ao lado da TV Globo, em 2013, no caso de Edward Snowden.

“Ganhamos Prêmio Esso, sempre achei os jornalistas muito profissionais. A Globo é um veículo muito importante no país, mais não sabe como receber críticas”, declarou. “Falei sobre a possibilidade de trabalharmos juntos, o problema é que seis meses atrás tinha um material muito importante, a resposta que recebi é que o Marinho proibiu qualquer pessoa de trabalhar comigo por causa das críticas que eu estava fazendo”, completou o jornalista.

Greenwald disse que antes de debater o conteúdo do que tinha em mãos, queria ouvir da Globo que não havia proibição com seu nome, mas a emissora não respondeu. “Agora eles sabem que nós temos um arquivo enorme de grande importância, que todos os jornalistas estão pedindo, menos a Globo, porque querem esconder o material”, afirmou.