Glenda Kozlowski vai apresentar reality show de futebol no SBT, diz colunista

Após a saída da TV Globo, Glenda Kozlowski já tem um novo trabalho. De acordo com o colunista Flavio Ricco, ela vai apresentar “Uma Vida, Um Sonho”, um reality show de futebol que vai estrear no SBT em 2020. A emissora, no entanto, ainda não definiu data de lançamento, duração e nem o horário da atração.

Parte da equipe do programa já trabalhou com Kozlowski no “Hipertensão”, da Globo. Técnicos profissionais de futebol serão convidados na atração e Joel Santana pode ser um deles, segundo o colunista. O participante vencedor do reality show vai para um clube europeu, sendo que Real Madrid e Barcelona são os mais cotados.

“Estou imensamente feliz de unir esporte e reality com o objetivo de transformar vidas de diversos jovens brasileiros. Não só dando a chance de mostrar seu talento para o país todo, mas também de poder dividir suas histórias de vida e curiosidades do mundo da bola”, afirmou Glenda ao colunista.

Glenda ficou 23 anos na TV Globo. Ela foi contratada em 1996, para o programa “Esporte Espetacular” e também fez participações no SporTV. Sua saída aconteceu no último dia 18 de outubro, quando a apresentadora declarou que foi uma “decisão em comum acordo” com a emissora.