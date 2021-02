Glencore volta a lucrar no 2º semestre de 2020 e ação sobe 3,4% em Londres

A Glencore divulgou nesta terça-feira, 16, que teve lucro líquido de US$ 697 milhões no segundo semestre de 2020, revertendo parte do prejuízo de US$ 2,6 bilhões apurado no primeiro semestre, à medida que os preços das commodities se recuperaram. Na primeira metade do ano passado, a mineradora anglo-suíça havia contabilizado baixas contábeis de US$ 3,2 bilhões em função de queda nos preços.

Em todo o ano de 2020, a Glencore acumulou perda líquida de US$ 1,9 bilhão, bem maior do que o prejuízo de US$ 404 milhões registrado no ano anterior. O resultado também foi pior do que o consenso da FactSet, de perda de US$ 1,73 bilhão.

Já o Ebitda ajustado anual da Glencore – medida preferida da empresa – somou US$ 11,56 bilhões, um pouco abaixo dos US$ 11,6 bilhões de 2019, mas consideravelmente acima da projeção de US$ 10,69 bilhões da Vuma, baseada nas estimativas de 12 analistas.

A Glencore também anunciou que vai retomar o pagamento de dividendos, recomendando a distribuição de US$ 0,12 por ação em 2021. Às 8h50 (de Brasília), a ação da Glencore saltava 3,4% na Bolsa de Londres. (Com informações da Dow Jones Newswires).

