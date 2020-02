Glencore tem prejuízo em 2019, mas Ebitda ajustado supera expectativas

A Glencore divulgou hoje que teve prejuízo líquido de US$ 404 milhões em 2019, revertendo lucro de US$ 3,41 bilhões do ano anterior. O fraco resultado foi atribuído a baixas contábeis no valor de US$ 2,8 bilhões.

Já o Ebitda ajustado da Glencore – medida preferida da mineradora anglo-suíça – caiu 26% no ano passado, a US$ 11,6 bilhões, mas ficou acima da previsão de 18 analistas consultados pela Vuma, de US$ 11,25 bilhões.

A receita da empresa totalizou US$ 215,11 bilhões em 2019, ficando um pouco abaixo dos US$ 220,52 bilhões de um ano antes.

No fim de 2019, a dívida líquida da Glencore somava US$ 17,56 bilhões. O consenso da Vuma era de US$ 17,12 bilhões. Fonte: Dow Jones Newswires.