Glencore reduz produção de cobre, zinco e níquel no 1º semestre

A Glencore reduziu a produção de cobre, zinco e níquel no primeiro semestre do ano, segundo relatório publicado nesta sexta-feira, 21. Por volta das 8h25 (de Brasília), a ação da mineradora anglo-suíça caía 0,50% na Bolsa de Londres.

No documento, a empresa informa que produziu 488 mil toneladas de cobre nos primeiros seis meses do ano, 4,4% menos do que em igual período de 2022, mas ressalta que o resultado veio em linha com suas expectativas.

Na mesma comparação, a produção de zinco da Glencore caiu 10%, a 434,7 mil toneladas, e a de níquel recuou 20%, a 46,4 mil toneladas.

Por outro lado, a mineradora teve aumentos na produção de cobalto e de ouro no primeiro semestre, de 5% e 10%, respectivamente.

