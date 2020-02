Glencore reduz produção de cobre em 2019 e prevê nova queda este ano

A Glencore divulgou hoje que sua produção de cobre totalizou 1,371 milhão de toneladas em 2019, representando queda de 6% em relação ao ano anterior, devido à redução das atividades no Congo e a operações de manutenção na Zâmbia.

Apenas no quarto trimestre de 2019, a mineradora produziu 355,4 mil toneladas de cobre, 9% menos do que em igual período do ano anterior.

Para 2020, a Glencore estima produção de cobre ainda menor, de cerca de 1,3 milhão de toneladas. Fonte: Dow Jones Newswires.