Glencore mais do que triplica lucro em 2022 e garante Ebitda ajustado

A Glencore teve lucro líquido de US$ 17,32 bilhões em 2022, mais do que triplicando o ganho de US$ 4,97 bilhões apurado em 2021, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 15. O resultado, porém, ficou abaixo da previsão de oito analistas consultados pela FactSet, de US$ 18,97 bilhões. Já o Ebitda ajustado da mineradora anglo-suíça atingiu o recorde de US$ 34,06 bilhões em 2022, ante US$ 21,32 bilhões no ano anterior e superando levemente o consenso da FactSet, de US$ 33,94 bilhões. Diante dos resultados, a Glencore anunciou que irá devolver US$ 7,1 bilhões aos acionistas, por meio de pagamento de dividendos e de uma recompra de ações no valor de US$ 1,5 bilhão. Fonte: Dow Jones Newswires.





