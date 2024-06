Gleisi Hoffmann pode ser substituída na presidência do PT

Editora3i Editora3 - https://istoe.com.br/author/editora3/ 07/06/2024 - 8:00 Para compartilhar:

A deputada Gleisi Hoffmann tem enfrentado uma série de críticas dos integrantes do partido que preside e pode vir a ser substituída no cargo no início do ano que vem, paralelamente às mudanças ministeriais que Lula pretende impor ao governo. O desgaste maior acontece em razão das alianças que ela está comandando para as eleições municipais de outubro. É que ela vem negociando apoio do PT a candidatos de outros partidos nas principais cidades, deixando os petistas em segundo plano, mantendo o quadro atual irrelevância no qual a legenda não governa nenhuma prefeitura de capital. O racha maior aconteceu na semana passada quando ela liderou a decisão da Executiva Nacional que sacramentou o apoio do PT à candidatura do deputado Luciano Ducci (PSB) à prefeitura de Curitiba.

Rasteira

É que o deputado Zeca Dirceu, líder do partido na Câmara, queria ser o candidato do partido a prefeito da capital paranaense e ficou revoltado com a rasteira que tomou da direção partidária. Lembra que Ducci votou a favor do impeachment de Dilma em 2016. José Dirceu, seu pai, que está voltando a palpitar na legenda, também não gostou nada disso.

Mudança

Dirceu tem defendido a escolha de um novo presidente para o PT e chegou a cogitar o nome do prefeito de Araraquara, Edinho Silva. Edinho, contudo, disse a Lula que deseja ficar na prefeitura até o final do mandato. Enquanto isso, o deputado José Guimarães, líder do governo Lula na Câmara, aproveitou e se lançou candidato à presidência do partido.

As ameaças à economia

O ex-presidente do BC, Armínio Fraga, adverte que se o governo forçar a queda de juros a partir de dezembro, quando Lula trocará Roberto Campos Neto na presidência da instituição, o Brasil corre o risco de um fiasco político. “Se quem entrar no BC e se meter a besta, a inflação pode começar a subir e o mercado perde a confiança rápido”, disse.

Rápidas

• Haddad segue colecionando resultados positivos. O Banco Central divulgou na terça-feira, 4, que a economia cresceu 0,8% no primeiro trimestre deste ano, na comparação com os três meses anteriores de 2023. A previsão é de um crescimento do PIB de 2,5% este ano.

• A taxa de desempregado também caiu de 7,9% em março para 7,5% em abril. É o melhor mês de abril desde 2014, quando o indicador atingiu 7,2%. Com isso, o número de desempregados diminuiu de 8,6 milhões para 8,2 milhões.

• O PT deve apoiar a reeleição de Eduardo Paes (PSD) no Rio, mesmo sem o vice na chapa. Situação idêntica pode acontecer em Recife, onde os petistas apoiarão João Campos (PSB), apesar de não terem garantia de emplacar o vice.

• Após as derrotas no Congresso, há os que aconselham Lula a mudar alguns ministros petistas que se instalaram no Palácio, como Padilha, Rui, Pimenta e Macêdo. Querem que ele abra espaço para outros nomes da base.

Retrato falado: Cármen Lúcia, do TSE

Cármen Lúcia, nova presidente do Tribunal Superior Eleitoral, teceu inúmeros elogios ao ministro Alexandre de Moraes na quarta-feira, 29, última reunião da Corte eleitoral realizada sob seu comando. A ministra, que assumiu o posto na segunda-feira, 3, disse que Moraes foi importante para comandar o tribunal “no momento gravíssimo da história brasileira”. Para ela, o agora ex-presidente do TSE foi decisivo no conflito que se impôs contra o TSE e contra as urnas eletrônicas.

Administradora destituída

A juíza Adriana Barrea, da 4ª Vara Cível de Mogi Mirim, proferiu sentença no último dia 24 que traz alívio a dezenas de organizações empresariais de SP. A magistrada afastou a empresa Brasil Trustee, que atuava como administradora judicial da Sulamericana Industrial Ltda, em processo de recuperação judicial. A Brasil Trustee é suspeita de adotar um padrão de conduta que objetiva asfixiar as empresas em recuperação judicial sob sua gestão, causando-lhes prejuízos irreparáveis e acabem falindo. Segundo documento ao qual ISTOÉ teve acesso, o plano da administradora judicial é negociar, em seguida, os bens das empresas quebradas por 5% da massa falida.

Irregularidades

Adriana Barrea considerou que a administradora judicial adotou “condutas irregulares”, que deverão ser agora apuradas. Por isso, a juíza encaminhou os documentos sobre a atuação da Brasil Trustee ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e ao Ministério Público para as “devidas providências”.

A vaga de Pimenta

Com a ida de Paulo Pimenta para a Secretaria da Reconstrução do Rio Grande do Sul, abre-se uma disputa pela Secom. Por enquanto, Laércio Portela toca o setor, mas já tem muita gente que deseja influir no órgão, entre eles destaca-se Janja da Silva. A primeira-dama está preocupada com uma certa desarticulação que a saída de Pimenta provocou.

Mulher no comando

Segundo o UOL, Janja já está influindo na Secom, especialmente na Secretaria de Estratégia e Redes, coordenada por Brunna Rosa, uma indicação sua: o setor das mídias sociais é um dos que ela deseja expandir. A primeira-dama defende a necessidade de maiores investimentos na comunicação e sugere que uma mulher seja indicada para a área.

Virou a chave

Izolda Cela (PSB), secretária-executiva do Ministério da Educação e braço-direito do ministro Camilo Santana (PT), comunicou que está deixando o cargo para se candidatar à prefeitura de Sobral (CE), feudo dos irmãos Ferreira Gomes. A cidade é hoje administrada por Ivo Gomes (PSB), que ficou do lado do senador Cid Gomes na briga com o irmão Ciro Gomes (PDT).

Toma lá dá cá: Daniel Wainstein, da Seneca Evercore

O que esperar do mercado de fusões e aquisições (M&A) para os próximos meses?

O nível de atividade está bastante alto. Apesar do cenário não ser perfeito, ainda é o melhor dos últimos anos.

Quais setores da economia são mais promissores?

São vários, entre eles tecnologia em geral, consumo e serviços financeiros. Neste último, o Brasil continua a viver uma verdadeira revolução à medida que os grandes bancos continuam perdendo market share.

Como está o interesse do investidor estrangeiro no Brasil?

Ainda que tenhamos inúmeros desafios, como a questão fiscal, o investidor estrangeiro voltou a olhar para o nosso país com mais atenção e interesse. O cenário relativo para o Brasil é positivo.