Gleisi defende governo Lula e diz que Bolsonaro colocou brasileiro na ‘fila do osso’

Diante da alta dos preços dos alimentos, a presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR), afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) “tirou comida da mesa e colocou o povo na fila do osso”. Em publicação no X (antigo Twitter) nesta terça-feira, 4, a parlamentar também mencionou o ministro da Economia do governo passado, Paulo Guedes.

“Nos quatro anos de seu desgoverno a inflação dos alimentos acumulou 57% segundo a Fipe. O inelegível e seus comparsas não têm autoridade para cobrar nem prometer o que nunca entregaram: alimento mais barato”, escreveu Gleisi, que deve assumir a Secretaria-Geral da Presidência, como mostrou o Estadão.

A declaração foi feita em meio a cobranças da oposição, principalmente de bolsonaristas, que elegeram neste momento o tema como carro-chefe para promover uma eventual candidatura de Bolsonaro em 2026 – que segue inelegível até 2030.

Nesta segunda-feira, 3, parlamentares da oposição apareceram usando bonés em verde e amarelo com a frase: “Comida barata novamente. Bolsonaro 2026”, em resposta aos itens usados por governistas neste sábado, 1.º, que diziam “O Brasil é dos brasileiros”.

O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) também usou a rede social para comentar a manifestação de bolsonaristas, aos quais chamou de “cara de pau”.

“Eles não têm autoridade para falar no preço dos alimentos”, disse o deputado, comparando índices de inflação acumulada sobre os alimentos entre os governos de Bolsonaro e de Lula.

O deputado disse que os bonés foram usados como “contraponto” ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que usaram os itens utilizados pelos apoiadores do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com a frase “Torne a América Grande de Novo”, traduzida.