Gleisi critica mudança de domicílio eleitoral de Rosangela Moro, que rebate: ‘Chora’

Da Redação 09/03/2024 - 8:11

A deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR) criticou nas redes sociais a o pedido de mudança de domicílio eleitoral feita pela também deputada federal Rosangela Moro (União Brasil-SP).

Eleita deputada federal por São Paulo em 2020, a esposa do ex-juiz e senador Sergio Moro (União Brasil-PR), transferiu o título eleitoral de volta para o Paraná.

“Ao trazer de volta seu domicílio eleitoral para Curitiba, Rosângela Moro e o ex-juiz Sergio Moro dão mais uma prova de seu desprezo pela população paranaense. Quando pensavam estar na crista da onda, mudaram para São Paulo, porque achavam o Paraná pequeno demais para eles. Quando o plano de ser candidato a presidente deu com os burros nágua, o ex-juiz parcial teve de voltar correndo”, escreveu a presidente do PT nas redes sociais.

Ainda na publicação, Gleisi lembrou que Sergio Moro deve ser julgado pelo TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná) por acusações do PL e da Federação Brasil da Esperança, composta pelo PT, PC do B e PV.

As legendas acusam o senador de abuso de poder econômico, caixa dois e utilização indevida dos meios de comunicação na pré-campanha de 2022. Caso os magistrados condenem o ex-juiz pelas acusações, ele terá o mandato cassado.

“Agora que vai ser cassado, por causa dos crimes eleitorais que cometeu, traz a mulher de novo, pra ser candidata na vaga dele. Desrespeito também com a população de SP que a elegeu deputada. São moralistas sem moral! Colocam seus interesses pessoais e de poder acima do interesse público. Nossa gente merece respeito!”, criticou Gleisi.

Também nas redes sociais, Rosangela Moro rebateu os comentário da deputada petista. “Chora, Gleisi”, escreveu a esposa do ex-juiz.

