Gleisi: convite a Campos Neto para churrasco de Lula não muda críticas a juros altos

Mesmo com a recente aproximação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), afirmou que isso não muda as insatisfações do partido com relação à autarquia. “Não muda em nada nossas críticas contra esses juros estratosféricos do Banco Central”, disse, em entrevista à Globonews.

Roberto Campos Neto, que foi alvo de críticas por meses na gestão Lula 3, participou, ontem, de um churrasco de confraternização de fim de ano organizado por Lula na Granja do Torto, em Brasília. Para Gleisi, o convite faz parte da educação de Lula.

A parlamentar manteve as críticas ao que ela chamou de taxa “perversa” e à “redução a conta gotas” e pediu, com os avanços na política econômica alcançada pelo governo Lula, “uma queda mais expressiva” para o ano que vem.

