Gleisi condena suposta espionagem dos EUA a Lula: ‘Afronta à soberania’

18/07/2024 - 17:10

A presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), se manifestou nesta quinta-feira (18) sobre um suposto monitoramento de órgãos do governo dos Estados Unidos ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) descoberto pelo escritor Fernando Morais, biógrafo do petista.

Em publicação no X (antigo Twitter), a parlamentar classificou as informações como “gravíssimas” e disse que “a arapongagem estadunidense é uma afronta à soberania nacional”.

Gravíssimas revelações do jornalista Fernando Morais sobre a arapongagem dos EUA no Brasil. Espionavam @LulaOficial desde 1966, quando ele se filiou ao sindicato, no PT, na presidência e até na prisão. E não foram só as famigeradas CIA e NSA. O Pentágono e o Comando Militar do… — Gleisi Hoffmann (@gleisi) July 18, 2024

Outros parlamentares petistas, como o senador Fabiano Contarato (PT-ES), também condenaram a suposta espionagem e reforçaram a classificação dos atos do governo americano como “afronta à soberania” brasileira.

A espionagem dos EUA contra Lula é uma afronta inaceitável à nossa soberania. Essa investida abusiva não mira apenas um cidadão, mas um chefe de Estado, atingindo assim todo o país. Condenamos nos mais firmes termos essa grave e reiterada violação à segurança nacional! https://t.co/xhqvHMWbkV — Fabiano Contarato (@ContaratoSenado) July 18, 2024

A revelação

Fernando Morais, autor de “Lula, volume 1” (Companhia das Letras, 2021), fez um requerimento ao governo dos EUA em 2019 solicitando as informações que as autoridades americanas tinham a respeito do presidente, como reportou o jornal Folha de S. Paulo.

Em resposta, o governo americano relatou ter produzido ao menos 819 documentos com base em um monitoramento de Lula que começou em 1966. A maior parte dessas informações foi produzida pela agência de inteligência americana, a CIA.