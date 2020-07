Gleici Damasceno mostra nova decoração de seu apartamento e fala sobre quarentena

De visual novo e com o apartamento repaginado, a ex-BBB Gleici Damasceno decidiu utilizar o isolamento social para modificar algumas coisas em sua rotina. Morando em São Paulo, a vencedora do BBB18 adotou a meditação e a ioga para seu cotidiano.

A acriana contou que está aproveitando a quarentena para se dedicar aos estudos e cuidar mais da decoração de sua residência. “Tenho ficado só e procurado me concentrar em coisas importantes para mim. O que está mais me ajudando a controlar a ansiedade é a ioga, meditação… têm me feito muito bem! Estou lendo bastante, fazendo cursos on-line, me desenvolvendo enquanto atriz”, disse ela.

+ Vacina de Oxford é segura e induz reação imune, diz estudo

Na mudança da decoração, Gleici contou que há muito tempo desejava dar uma nova cara para seu lar. “Estou morando nesse apartamento há um ano e sempre quis dar uma cara nova pra ele, deixar ele mais a minha cara. Mas com a correria do dia a dia, eu quase não parava em casa. Aí veio a quarentena e eu estou aproveitando o tempo livre pra cuidar do meu cantinho”, falou.

Confira o antes e depois do apartamento:

Veja também