Gleici Damasceno diz que sofreu relacionamento abusivo com Wagner Santiago

Gleici Damasceno abriu o jogo sobre seu relacionamento com Wagner Santiago nesta segunda-feira, 13. No X/Twitter, a vencedora do BBB18 revelou ter sido vítima de um relacionamento abusivo com o ex, que conheceu no reality.

“Lamento que Ana Hickmann tenha passado por isso. O que ocorreu com ela me fez recordar um ex-namorado abusivo/agressor”, começou a atriz, referindo-se à apresentadora agredida pelo marido.

“Naquela época, hesitei em chamar a polícia, principalmente para protegê-lo (me arrependo profundamente). Foram anos de terapia para superar isso”, continuou ela, acrescentando: “É quem vocês estão pensando, sim.”

Na sequência, ela compartilhou uma mensagem escrita em um bloco de notas em junho de 2019, época em que ainda estava com Wagner.

“Meu corpo dói quando lembro das palavras que te falei, de como me comportei, das minhas atitudes. Me sinto como um animal, um bicho […] Eu te agredi, feri sua integridade, abusei do seu caráter, violentei seu psicológico”, dizia o texto.

Segundo Gleici, a mensagem a fez retomar o relacionamento, acreditando que a situação melhoraria. No entanto, de acordo com o relato, “nada mudou”. Após idas e vindas, o casal chegou ao fim em 2020.

Por fim, a ex-BBB tranquilizou fãs: “Hoje em dia estou bem, segura e feliz […] São tantas histórias horrorosas que eu vivi, com e sem testemunhas. Coisas que eu nunca vou esquecer, quem já viveu isso sabe. Meus amigos na época tentaram me alertar ao presenciar algumas situações, mas eu estava tão dependente emocionalmente que não conseguia enxergar toda violência.”

Até o momento, Wagner não se pronunciou nas redes sociais. Ele bloqueou os comentários em suas publicações no Instagram.

