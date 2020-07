Gleici Damasceno dispensa o sutiã e arrasa de batom vermelho

A ex-BBB apareceu em seu Instagram esbanjando beleza. Com um visual simples, Gleici Damasceno combinou uma camiseta branca decotada, sem mangas, o cabelo trançado e um batom vermelho, além do delineador nos olhos e balançou o coração dos seguidores.

A vencedora do Big Brother Brasil 18 recebeu muitos elogios em sua publicação. “Impactada com tanta beleza”, escreveu uma seguidora. Um outro seguidor elogiou: “Ninguém sabe como, mas a cada dia tu fica mais linda”. As tranças também fizeram sucesso com os internautas. “Tá muito maravilhosa com essas tranças”, escreveu uma admiradora.

No conteúdo publicado, Gleici questionou seus seguidores. “Em tempos de máscaras onde os sorrisos e lábios ficam escondidos, a gente ressignifica até um batom vermelho. Qual hábito simples você tem ressignificado?”, escreveu a Acriana.

Veja também