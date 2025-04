Glamping no interior da Sardenha traz luxo às coisas simples

SASSARI, 3 ABR (ANSA) – Ingredientes locais, atividades ao ar livre e hospedagem digna de um hotel cinco estrelas. Esta é a proposta do Checcito Sardinia Luxury Glamping, um dos primeiros glampings na Sardenha, sul da Itália, localizado na minúscula Bessude, com menos de 370 habitantes.

Perdido no coração da ilha, longe do mar e dos pontos turísticos mais frequentados em território sardo, o empreendimento inova justamente por ir na contramão do mercado.

Gabriella Fancellu, 43, natural de Bessude, que foi tida como “maluca” devido à proposta visionária, contou à ANSA que há anos sonhava com um modo de acolhimento que pudesse unir as riquezas naturais do território, aos pés do Monte Pelao, repleto de cursos d’água, árvores frutíferas e campos floridos, com seu centro histórico de origem medieval com influências espanholas.

Após anos de estudo, Fancellu soube que sua ideia tinha nome, conhecida no setor turístico por “glamping”, termo que une as palavras “glamour” e “camping” para identificar um acampamento de luxo em meio à natureza, onde sua estrutura é toda ecossustentável ao ser feita com materiais como madeira e pedra.

“Os pequenos vilarejos na Sardenha podem receber visitantes o ano todo. Se no inverno não é possível usar a nossa piscina, por outro lado é possível dormir ou relaxar em nosso ‘Bubble Room’ debaixo da chuva de outono, ou aproveitar a paisagem invernal no Monte Pelao com seus percursos de trekking que partem a poucos metros da nossa estrutura. O valor agregado é um dos motivos pelos quais nossos hóspedes nos escolhem”, explicou Fancellu.

Segundo a empreendedora, ” o retorno às coisas simples é o nosso verdadeiro luxo”. (ANSA).