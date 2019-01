Gladson Cameli toma posse como governador do Acre

O novo governador do Acre, Gladson Cameli (PP), tomou posse (1º) na Assembleia Legislativa do estado. Cameli venceu as eleições para o governo local, com 53,59% dos votos válidos, e entrou na cadeira deixada pelo ex-governador Tião Viana (PT).

No discurso de posse, Cameli disse que o Acre precisa de um “novo fôlego” e assegurou que não haverá espaço para projetos pessoais no governo local.

O novo governador nasceu em Cruzeiro do Sul (Acre) e é engenheiro civil e empresário. Ele foi eleito deputado federal em 2007 e 2011 e senador em 2015.

Cameli foi filiado ao então PFL (atual DEM) entre 2000 e 2003 e ao PPS entre 2003 e 2005, antes de entrar para o PP em 2005, partido em que permanece até .