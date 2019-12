Gladbach vence Bayern de virada e se mantém na liderança na Alemanha

O Borussia Monchengladbach orgulhou sua torcida neste sábado ao vencer de virada o gigante Bayern de Munique (6º) para se manter na liderança do Campeonato Alemão, pela 14ª rodada da competição.

Após abrir o placar com um bela gol do croata Ivan Perisic (49′), o Bayern viu o Gladbach atacar em busca da vitória e virar a partida com dois gols de Rami Bensebaini (60′, 90+2′), o segundo gol em um pênalti cometido pelo espanhol Javi Martínez, que foi expulso.

Com a vitória, o Gladbach conserva a liderança da Bundesliga com 31 pontos, um a mais que o RB Leipzig (2º), que neste sábado venceu por 3 a 1 o Hoffenheim (8º).

Já o Bayern de Munique encadeia uma segunda derrota consecutiva, após perder para o Bayer Leverkusen (7º) no último fim de semana, e segue com 24 pontos, caindo para o sexto lugar na tabela.

Quem aproveitou o tropeço dos bávaros para ultrapassá-los na classificação foi o Borussia Dortmund, terceiro colocado após golear por 5 a 0 o Fortuna Dusseldorf (16º).

— Programação e resultados da 14ª rodada do Campeonato Alemão:

– Sexta-feira:

Eintracht Frankfurt – Hertha Berlim 2 – 2

– Sábado:

Borussia Dortmund – Fortuna Dusseldorf5 – 0

Augsburg – Mainz 2 – 1

Freiburg – Wolfsburg 1 – 0

RB Leipzig – Hoffenheim 3 – 1

B. Moenchengladbach – Bayern de Munique2 – 1

(14h30) Bayer Leverkusen – Schalke 04

– Domingo:

(11h30) 1. FC Union Berlin – Colônia

(14h00) Werder Bremen – Paderborn

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. B. Moenchengladbach 31 14 10 1 3 30 16 14

2. RB Leipzig 30 14 9 3 2 39 16 23

3. Borussia Dortmund 26 14 7 5 2 33 19 14

4. Schalke 04 25 13 7 4 2 24 16 8

5. Freiburg 25 14 7 4 3 24 17 7

6. Bayern de Munique 24 14 7 3 4 35 20 15

7. Bayer Leverkusen 22 13 6 4 3 20 17 3

8. Hoffenheim 21 14 6 3 5 19 23 -4

9. Wolfsburg 20 14 5 5 4 15 14 1

10. Eintracht Frankfurt 18 14 5 3 6 24 22 2

11. Augsburg 17 14 4 5 5 20 26 -6

12. 1. FC Union Berlin 16 13 5 1 7 16 19 -3

13. Mainz 15 14 5 0 9 20 34 -14

14. Werder Bremen 14 13 3 5 5 22 28 -6

15. Hertha Berlim 12 14 3 3 8 20 29 -9

16. Fortuna Dusseldorf 12 14 3 3 8 16 29 -13

17. Colônia 8 13 2 2 9 12 28 -16

18. Paderborn 5 13 1 2 10 16 32 -16

bds/gh/pm/am