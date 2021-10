Gladbach goleia Bayern por 5 x 0 e avança à terceira fase da Copa da Alemanha

MOENCHENGLADBACH, Alemanha (Reuters) – O Borussia Moenchengladbach fez três gols nos primeiros 21 minutos para derrubar o campeão alemão Bayern de Munique por 5 x 0, nesta quarta-feira, e eliminá-lo da Copa da Alemanha, após sua pior derrota na competição.

O início dos sonhos do Gladbach rendeu dois gols de Ramy Bensebaini e um de Kouadio Kone para deixar o time da casa no comando, antes de Breel Embolo fazer dois gols no início do segundo tempo para matar o jogo.

Eles se tornaram o primeiro time a marcar cinco gols contra os poderosos bávaros desde a vitória do Borussia Dortmund por 5 x 2 na final da Copa da Alemanha de 2012, e o primeiro clube a marcar três gols nos primeiros 21 minutos contra o Bayern em um jogo da Copa da Alemanha.

Foi também a primeira vitória do Gladbach na competição sobre o Bayern.

“Estou absolutamente chocado”, disse o diretor esportivo do Bayern, Hasan Salihamidzic. “Simplesmente não estávamos lá. Não ganhamos um único desarme ou lance em todo o primeiro tempo.”

“Tudo que poderia dar errado deu errado. O Gladbach foi muito bem. Não estávamos lá de forma alguma. Um apagão. Não deveria ter acontecido conosco dessa forma.”

