‘Gladbach’ alcança Leipzig no topo; Bayern vence nos acréscimos e se aproxima

O Borussia Mönchengladbach (2º) alcançou o líder RB Leipzig ao vencer por 2 a 0 o lanterna Paderborn nesta quarta-feira pela 16ª rodada, enquanto o Bayern de Munique (3º) sofreu mas derrotou nos acréscimos o Freiburg (3-1) fora de casa.

O ‘Gladbach’ tem agora 34 pontos, os mesmos que o Leipzig, que na terça-feira havia empatado em 3 a 3 no estádio do Borussia Dortmund (4º) e que mantém o primeiro lugar graças a um melhor saldo de gols (26 contra 15).

O Bayern, que passou do quinto para o terceiro lugar, soma agora 30 pontos e está a quatro do topo da tabela. Além disso entrou na zona de acesso à Liga dos Campeões.

Depois de duas derrotas, contra Bayer Leverkusen e Borussia Mönchengladbach, o Bayern reagiu emendando três triunfos, contra Tottenham (3-1) na Liga dos Campeões e contra o Werder Bremen (6-1) na Bundesliga, antes da vitória desta quarta.

A equipe da Baviera continua assim sua ascensão e dá mais fôlego a seu treinador Hansi Flick, que assumiu as rédeas ao menos até o natal, depois da demissão no início de novembro do croata Niko Kovac, de quem era assistente.

“Temos muito coisa a fazer. Todos trabalhamos para isso”, admitiu Flick após a vitória. “Na segunda etapa, o Freiburg jogou muito bem, mas aproveitamos a oportunidade para conseguir o triunfo no final. Estou muito contente”, afirmou.

O polonês Robert Lewandowski, chutando na área entre dois adversários para arrematar um cruzamento de Alphonso Davies, abriu o placar para o Bayern aos 16 minutos, mas Vincenzo Grifo (59) deu o empate ao Freiburg.

Tudo levava a crer que o jogo terminaria empatado, mas o jovem holandês Joshua Zirkzee, de 18 anos, decidiu nos acréscimos (90+2), que definiu após receber um passe por entre as linhas de Serge Gnabry, que nos últimos instantes (90+5) sentenciou com um disparo que o goleiro afastou mas o rebote foi de novo para ele, que dessa vez aproveitou a oportunidade.

Na artilharia Lewandowski segue líder, agora com 19 gols, um a mais que Timo Werner, que na terça-feira havia marcado dois para o Leipzig em Dortmund.

– Fim de uma semana ruim –

Já na vitória do Borussia Mönchengladbach os gols foram de autoria do francês Alassane Plea, com um chute cruzado de perto da marca do pênalti abrindo o placar e Lars Stindl ampliou (67), de pênalti.

Desde sua vitória há dez dias contra o Bayern no Borussia Park, o Mönchengladbach havia acumulado duas decepções, sua eliminação na fase de grupos da Liga Europa e a derrota no fim de semana passado contra o Wolfsburg fora de casa.

Este triunfo devolve o sorriso à equipe e permite que volte a tomar impulso na luta pelo título.

Nas demais partidas do dia o destaque foi o empate de 1 a 1 do Schalke 04 (5º) no estádio do Wolfsburg (8º).

A equipe de Gelsenkirchen começou o dia nas posições que classificam à Liga dos Campeões mas as deixou depois desse resultado. O turco Ozan Kabak (50) havia aberto o placar para o Schalke mas o Wolfsburg empatou pouco depois por meio do suíço Kevin Mbabu (82).

Enquanto isso o Bayer Leverkusen (7º) sofreu sua segunda derrota consecutiva na Bundesliga ao perder de 1 a 0 em casa para o Hertha Berlim (13º), com um gol do holandês Karim Rekik (64).

O time de Leverkusen ficou a cinco pontos da zona que classifica para a Liga dos Campeões.

Já o Colônia (15º) deixou a zona de rebaixamento ao vencer o Eintracht Frankfurt (12º) fora de casa por 4 a 2.

— Resultados da 16ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

– Terça-feira:

Werder Bremen – Mainz 0 – 5

Augsburg – Fortuna Dusseldorf 3 – 0

Union Berlin – Hoffenheim 0 – 2

Borussia Dortmund – RB Leipzig 3 – 3

– Quarta-feira:

Bayer Leverkusen – Hertha Berlim 0 – 1

Freiburg – Bayern de Munique 1 – 3

Eintracht Frankfurt – Colônia 2 – 4

B. Moenchengladbach – Paderborn 2 – 0

Wolfsburg – Schalke 04 1 – 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. RB Leipzig 34 16 10 4 2 45 19 26

2. B. Moenchengladbach 34 16 11 1 4 33 18 15

3. Bayern de Munique 30 16 9 3 4 44 22 22

4. Borussia Dortmund 30 16 8 6 2 40 22 18

5. Schalke 04 29 16 8 5 3 27 19 8

6. Freiburg 25 16 7 4 5 25 21 4

7. Bayer Leverkusen 25 16 7 4 5 22 21 1

8. Wolfsburg 24 16 6 6 4 18 16 2

9. Hoffenheim 24 16 7 3 6 23 27 -4

10. Augsburg 23 16 6 5 5 27 28 -1

11. Union Berlin 20 16 6 2 8 19 22 -3

12. Eintracht Frankfurt 18 16 5 3 8 26 27 -1

13. Hertha Berlim 18 16 5 3 8 22 29 -7

14. Mainz 18 16 6 0 10 25 38 -13

15. Colônia 14 16 4 2 10 18 32 -14

16. Werder Bremen 14 16 3 5 8 23 40 -17

17. Fortuna Dusseldorf 12 16 3 3 10 16 35 -19

18. Paderborn 9 16 2 3 11 18 35 -17

